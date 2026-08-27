О странной ситуации с концертом Канье Уэста узнали даже люди, бесконечно далёкие от рэпа. "Схема Канье" стала тройной попыткой "развести" всю Россию: элиты разводят народ, организаторы разводят фанатов, а релоканты – всю страну на политическую провокацию перед выборами.
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