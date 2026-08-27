"Схема Канье" против воюющей страны: Миллиарды в карман аферистов, взрыв перед выборами и пир "элит"

О странной ситуации с концертом Канье Уэста узнали даже люди, бесконечно далёкие от рэпа. "Схема Канье" стала тройной попыткой "развести" всю Россию: элиты разводят народ, организаторы разводят фанатов, а релоканты – всю страну на политическую провокацию перед выборами.