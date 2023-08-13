Увеличение эффективности ударов Вооруженных Сил Российской Федерации вызвало подозрения спецслужб Украины о возможной активизации “российских агентов” в Хмельницком, Ровно и Ивано-Франковске
Стало известно о том, что в Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях активизирована работа украинских спецслужб.
Комментарии
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Бить этих уродов рода человеческого нужно 24/7 каждые 10 минут тогда будет результат . Освобождение Украины ( Южных губерний РОССИИ ) это победа над коллективным заподои и ударом по его гигемонии !!!
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