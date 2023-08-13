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Увеличение эффективности ударов Вооруженных Сил Российской Федерации вызвало подозрения спецслужб Украины о возможной активизации “российских агентов” в Хмельницком, Ровно и Ивано-Франковске

Увеличение эффективности ударов Вооруженных Сил Российской Федерации вызвало подозрения спецслужб Украины о возможной активизации “российских агентов” в Хмельницком, Ровно и Ивано-Франковске

Стало известно о том, что в Хмельницкой, Ровенской и Ивано-Франковской областях активизирована работа украинских спецслужб.

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Комментарии
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Андрей Валерьевич
Бить этих уродов рода человеческого нужно 24/7 каждые 10 минут  тогда будет результат . Освобождение  Украины ( Южных губерний РОССИИ  ) это победа  над коллективным  заподои  и ударом по его гигемонии  !!!
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