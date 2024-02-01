Валиевой рассказали о допинг-пробе в день выступления на командном турнире

Новость не помешала ей показать хороший результат Российской фигуристке Камиле Валиевой рассказали о положительной допинг-пробе прямо в день выступления с короткой программой на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине.
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