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Царьград

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Трамп получает синяк от рукопожатий: работа без перерыва доказывает преданность

Трамп получает синяк от рукопожатий: работа без перерыва доказывает преданность

Президент США Дональд Трамп получил синяк на руке из-за частых рукопожатий, сообщает представитель Белого дома.

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