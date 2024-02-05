stopgame
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

stopgame

3 подписчика

Suicide Squad любят в Steam, ремейк Fallout 2, запрет игр Sony, показ Skyblivion, детали Avowed…

Suicide Squad любят в Steam, ремейк Fallout 2, запрет игр Sony, показ Skyblivion, детали Avowed…

Suicide Squad: Kill the Justice League получила неожиданно «очень положительные» отзывы в Steam; руководитель Immortals of Aveum винит в провале игры неудачную дату выхода и высокую цену; авторы «Смуты» показали, как оживают локации при наполнении их NPC, и начали банить за вопрос «где геймплей?»; The Last of Us Part II изначально походила на Bloodborne, Дракман придумал концепцию для третьей части; в Сети ходят слухи о новой портативной PlayStation; .

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх