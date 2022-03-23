Стала известна причина массовой драки на турнире по футзалу в Темиртау. В полиции завели уголовное дело

При проведении досудебного расследования полицейские установили всех участников массовой драки на футзальном турнире в Темиртау.

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