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Боррель: у Евросоюза нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов

Боррель: у Евросоюза нет «волшебной палочки», чтобы дать Украине больше снарядов

У Европейского союза нет «волшебной палочки», чтобы дать киевской стороне больше снарядов. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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