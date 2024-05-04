Россиян поселят в виртуальные квартиры

В России стали активнее использовать искусственный интеллект и виртуальную реальность для тест-драйва квартир в новостройках, а также изучения покупательских предпочтений при проектировании домов, рассказали в федеральном комбинате стеновых материалов «Винзер».
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