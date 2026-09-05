Будущую справедливую модель мира свяжут крупные цивилизационные узлы

Новым собеседником Аналитического центра ТАСС по теме образа будущего стал Андрей Олегович Безруков, полковник Службы внешней разведки (в отставке), член президиума Совета по внешней и оборонной политике.
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