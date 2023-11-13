Срочная помощь нашим бойцам, наступающим у Авдеевки и сдерживающим врага у Работино, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Спецназовцы и мотострелки благодарят наших читателей за дрон Mavic 3, отдельно за рации Lira — «Боевое братство» Балашихи, Дмитрия из Москвы и Владимира из Ростова, за коллиматор — Владиславу из Иваново, Лонгу и товарищей из Китая — за тактическую медицину.