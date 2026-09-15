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Жительница Барнаула лишилась всех сбережений из-за "букета с подвохом"

Жительница Барнаула лишилась всех сбережений из-за "букета с подвохом"

Жительница Барнаула лишилась денег из-за "букета с подвохом". Как сообщает "Вести-Алтай", девушка ждала цветы от любимого человека — по стечению обстоятельств в это же время ее решили обмануть мошенники.

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