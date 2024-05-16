Способы лечения варикоза

С возрастом вены человека постепенно начинают расширяться. Варикозные вены, в процессе старения, изменяют свой цвет и становятся темно – синие, они сильно увеличиваются в размерах – становятся толстыми, как веревки.
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