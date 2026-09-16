Трамп требует от ФРС снизить ключевую ставку до 1% после первого повышения с 2023 года

Решение было принято единогласно комитетом по операциям на открытом рынке. В заявлении ФРС отмечается, что инфляция остаётся высокой, что послужило одной из причин повышения ставки.
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