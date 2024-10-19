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РИА Новый день

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Два южноуральских военнослужащих вернулись из украинского плена

Два южноуральских военнослужащих вернулись из украинского плена

Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными, в результате которого с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены на Родину 95 военнослужащих ВС РФ.

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