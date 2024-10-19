Два южноуральских военнослужащих вернулись из украинского плена

Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными, в результате которого с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены на Родину 95 военнослужащих ВС РФ.