Двое военнослужащих из Челябинской области вернулись из украинского плена. Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне между РФ и Украиной состоялся очередной обмен пленными, в результате которого с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены на Родину 95 военнослужащих ВС РФ.
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