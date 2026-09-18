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Царьград

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Сергей Безруков объявил о перезапуске МХАТа имени Горького

Сергей Безруков объявил о перезапуске МХАТа имени Горького

Худрук МХАТа имени Горького Сергей Безруков объявил о начале года обновления: Московский Губернский театр, которым он руководил 13 лет, вливается в состав театра.

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