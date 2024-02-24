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В Конгрессе США напомнили о смерти журналиста Лира на Украине

В Конгрессе США напомнили о смерти журналиста Лира на Украине

commons.wikimedia.org/Gonzalo Lira (CC BY-SA 4.0) Член палаты представителей Конгресса США Мэтт Гетц заявил, что американцам, которые обсуждают происходящее в России, стоит, в первую очередь, помнить про американского журналиста Гонсало Лира, который умер в украинской тюрьме.

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