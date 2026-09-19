МИД России: более 23 тыс. за границей уже проголосовали на выборах

Около 23 тысяч русских уже проголосовали на выборах депутатов Государственной думы за пределами страны, сообщила Мария Захарова.
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