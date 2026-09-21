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Царьград

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Подросток сдал карту дропперам за 5 тысяч и стал фигурантом дела

Подросток сдал карту дропперам за 5 тысяч и стал фигурантом дела

В Кореновском районе завершено расследование в отношении 17-летнего юноши, которого обвиняют в том, что он предоставил свою банковскую карту посторонним для проведения нелегальных денежных операций.

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