С 24 сентября ограничат дорожное движение в Курортном районе

В связи с производством работ по ремонту дороги в Курортном районе по проезду без названия от Ленинградской улицы до дороги к Центральному научно-исследовательскому рентгено-радиологическому институту с 24 по 25 сентября ограничивается движение транспорта по проезду без названия от дома 68а строение 5 по Ленинградской улице до Ленинградской улицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Симоньян возглави...
- Телеведущие Малыш...
- АС Александр Невзоро...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым