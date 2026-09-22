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С 24 сентября ограничат дорожное движение в Курортном районе

С 24 сентября ограничат дорожное движение в Курортном районе

В связи с производством работ по ремонту дороги в Курортном районе по проезду без названия от Ленинградской улицы до дороги к Центральному научно-исследовательскому рентгено-радиологическому институту с 24 по 25 сентября ограничивается движение транспорта по проезду без названия от дома 68а строение 5 по Ленинградской улице до Ленинградской улицы.

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