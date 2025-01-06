Константин Ольшанский 5 января 2024 г., 17:09 Independent пишет, что украинские солдаты не понимают, где свои, а где русские 2025 год группировка «Север» Российской армии начала с уверенных побед в Курской области, свидетельствует мониторинг Института изучения войны (ISW).
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