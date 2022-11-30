США объяснили отказ поставлять Киеву оружие большой дальности

США не поставляют Украине оружие большой дальности, так как не хотят эскалации конфликта в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.
США не поставляют Украине оружие большой дальности, так как не хотят эскалации конфликта в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Джона Кирби, координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома.
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