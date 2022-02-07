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Портал Sohu предрек «серьезное падение» экономики Евросоюза, если США удастся «разжечь огонь войны» между Россией и Украиной

Портал Sohu предрек «серьезное падение» экономики Евросоюза, если США удастся «разжечь огонь войны» между Россией и Украиной

Китайский сайт Sohu предрек «серьезное падение» экономики Европейского союза, если Соединенным Штатам удастся «разжечь огонь войны» между Российской Федерацией и Украиной.

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