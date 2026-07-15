Рынок автосервисов под давлением: налоги, кадры и рост теневого сектора

Масштабное исследование «ОПОРЫ РОССИИ», охватившее почти 7 тысяч предпринимателей из 88 регионов, показало: сфера автотехобслуживания оказалась в числе наиболее уязвимых сегментов малого и среднего бизнеса.
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