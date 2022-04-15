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«Родина меня предала»: Лолита высказалась об Украине

Последние шесть лет ей запрещен въезд в странуЛолита Милявская в эфире радиостанции "Говорит Москва" оценила новый закон на Украине, который запрещает проигрывать российскую музыку в публичных местах – кафе, общественном транспорте и на улице.

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