«Родина меня предала»: Лолита высказалась об Украине

Последние шесть лет ей запрещен въезд в странуЛолита Милявская в эфире радиостанции "Говорит Москва" оценила новый закон на Украине, который запрещает проигрывать российскую музыку в публичных местах – кафе, общественном транспорте и на улице.
Последние шесть лет ей запрещен въезд в странуЛолита Милявская в эфире радиостанции "Говорит Москва" оценила новый закон на Украине, который запрещает проигрывать российскую музыку в публичных местах – кафе, общественном транспорте и на улице.
Свежие комментарии