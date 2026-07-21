Цены на аренду домов в Забайкалье рухнули

За первое полугодие 2026 года аренда частных домов в Забайкальском крае подешевела на 18,6%. Об этом сообщил федеральный портал «Мир квартир» по итогам исследования рынка недвижимости в 83 регионах России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии