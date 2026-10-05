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В России осталось всего два мэра, избранных жителями города

В России осталось всего два мэра, избранных жителями города

К 2029 году в России не будет ни одного градоначальника, которого выбрали непосредственно жители.После перехода мэра Хабаровска Сергея Кравчука в Госдуму посты сохранили главы Абакана (Хакасия) и Анадыря (Чукотка) Алексей Лемин и Сергей Спицын.

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