В России осталось всего два мэра, избранных жителями города

К 2029 году в России не будет ни одного градоначальника, которого выбрали непосредственно жители.После перехода мэра Хабаровска Сергея Кравчука в Госдуму посты сохранили главы Абакана (Хакасия) и Анадыря (Чукотка) Алексей Лемин и Сергей Спицын.