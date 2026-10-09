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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Колорадо» выиграл 3 матча из 4 на старте сезона, разница шайб – 23:11. Макар набрал 2+1 в игре с «Калгари», Маккиннон – 1+2, Шварц и Тэйвс – по 2+0

«Колорадо» обыграл « Калгари » (7:3) в регулярном чемпионате НХЛ .  У «Эвеланш» стало 3 победы в 4 играх в сезоне при разнице шайб 23:11.

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