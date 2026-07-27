В Татарстане обсудили доклад о выдвижении на выборах 2026 года

23 июля был опубликован доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «Процесс выдвижения на выборах 2026 – оценка электоральной динамики», посвященный предварительным итогам этапа выдвижения кандидатов и партий на выборах, назначенных на единый день голосования 2026 года.
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