Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Свежие комментарии

  • Константин Блинов
    Был волонтёром правда а вот три сына с самого начала там , не зная людей сразу хамить ...Солдат не хватает...
  • Сергей Козлов
    В ты сам был на передке хоть деньСолдат не хватает...
  • Константин Блинов
    Приезжали на две недели , два года в окопах, землянках и прочие прелести войны а потом отдохни за две недели)))Солдат не хватает...

НАТО потребуются десятилетия, чтобы нагнать Россию

НАТО потребуются десятилетия, чтобы нагнать Россию

Поддержка, оказываемая НАТО Украине, выявила некоторые проблемы в производственных мощностях и способности наращивать производство.

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Комментарии
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Виктор Луговой
&quot; у НАТО с точки зрения наращивания потенциала будет отставание, и потребуются десятилетия, чтобы его ликвидировать&quot; Ага... Сидит Расея на рельсах, тянет козью ножку. Подходит такое всё из себя НАТО и грит: &quot;Расея, подвинься.&quot; Так Расея и подождала вас, хрипатых, эти десятилетия... Смарите не надорвитесь. Шобы пуп не развязалсо.
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