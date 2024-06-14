НАТО потребуются десятилетия, чтобы нагнать Россию

Виктор Луговой

" у НАТО с точки зрения наращивания потенциала будет отставание, и потребуются десятилетия, чтобы его ликвидировать" Ага... Сидит Расея на рельсах, тянет козью ножку. Подходит такое всё из себя НАТО и грит: "Расея, подвинься." Так Расея и подождала вас, хрипатых, эти десятилетия... Смарите не надорвитесь. Шобы пуп не развязалсо.