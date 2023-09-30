«Её клевета не удивляет»: в России отреагировали на нападки Дюамель в адрес Столбовой и Климова

Меган Дюамель обвинила Ксению Столбову и Фёдора Климова в том, что во время международных соревнований в перерывах после разминок они зачастую отправлялись в раздевалку в компании врача сборной Филиппа Шветского.
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