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«Её клевета не удивляет»: в России отреагировали на нападки Дюамель в адрес Столбовой и Климова

«Её клевета не удивляет»: в России отреагировали на нападки Дюамель в адрес Столбовой и Климова

Меган Дюамель обвинила Ксению Столбову и Фёдора Климова в том, что во время международных соревнований в перерывах после разминок они зачастую отправлялись в раздевалку в компании врача сборной Филиппа Шветского.

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