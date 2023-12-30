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Если бросить влажную салфетку в унитаз. К чему это приводит?

Если бросить влажную салфетку в унитаз. К чему это приводит?

Сотрудники березовского «Водоканала» сняли видео и рассказали, как обычная влажная салфетка может стать причиной больших и вонючих проблем городского масштаба.

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