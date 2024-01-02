Зеленский: внимание к внутренней политике плохо отразится на контрнаступлении

Внимание к внутренней политике Украины негативно скажется на положении украинской армии на поле боя. Если думать о выборах, о контрнаступлении можно забыть, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью изданию The Economist.
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