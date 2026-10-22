- Думаю, Атлантический океан мы трогать не будем, а вот Тихий… Его мы переименуем в Американский. Как думаете, Европа это воспримет? Ей понравится? Думаю, она будет в восторге.
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