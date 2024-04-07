Челябинцев напугал мужчина с автоматом

Полиция нашла того, кто раскатывал с орудием в балаклаве на внедорожнике.На перекрестке улиц Артиллерийской и проспекта Ленина горожане заметили пугающую картину: из люка черного автомобиля Мерседес Гелендваген высунулся мужчина и размахивал предметом, похожим на автомат.
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