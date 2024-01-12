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Израиль спустя 51 день освободил главу медицинского центра в Хан-Юнисе

Израильская сторона спустя 51 день освободила главу медицинского центра в Хан-Юнисе в секторе Газа. Соответствующую информацию предоставило в пятницу, 12 января, Палестинское общество Красного Полумесяца.

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