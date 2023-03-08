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Глава РВИО объяснил, для чего Рональд Рейган прозвал СССР «империей зла»

Глава РВИО объяснил, для чего Рональд Рейган прозвал СССР «империей зла»

Прозвище «империя зла» СССР получил от бывшего президента США Рональда Рейгана. Однако политик не просто так наделил Советский Союз нелицеприятной «характеристикой».

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