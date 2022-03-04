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К новому удару циклона готовятся службы жизнеобеспечения Приморья

К новому удару циклона готовятся службы жизнеобеспечения Приморья

Оперативные ведомства края приведены в повышенную готовность. По данным Примгидромета, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей территории края, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на правительство Приморского края "Количество осадков может составить 6-17 миллиметров при снеге и 15-25 миллиметров при смешанных осадках за 12 часов и менее.

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