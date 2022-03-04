К новому удару циклона готовятся службы жизнеобеспечения Приморья

Оперативные ведомства края приведены в повышенную готовность. По данным Примгидромета, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей территории края, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на правительство Приморского края "Количество осадков может составить 6-17 миллиметров при снеге и 15-25 миллиметров при смешанных осадках за 12 часов и менее.
Популярные статьи
- «Мало им трупов». Петербуржцы провели на Пискаревском кладбище антивоенные пикеты
- В России заблокировали сайты New Times, «Настоящего времени», «Крым.Реалий», «Украинской правды», «Интерфакс.Украины», «Корреспондента» и «Гордона»
- Петербургское «Яблоко» анонсировало акцию памяти Немцова и подало заявку на антивоенный митинг. Обновлено
Свежие комментарии