К новому удару циклона готовятся службы жизнеобеспечения Приморья

Оперативные ведомства края приведены в повышенную готовность. По данным Примгидромета, осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются на большей территории края, сообщает ИА UssurMediaсо ссылкой на правительство Приморского края "Количество осадков может составить 6-17 миллиметров при снеге и 15-25 миллиметров при смешанных осадках за 12 часов и менее.