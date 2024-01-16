Союз отцов разоблачил сатанинскую оргию в Новосибирске

Новосибирский Союз отцов возмутился анонсированной одним из клубов города «голой вечеринкой». Союз отцов Новосибирской области прокомментировал проведение «голой вечеринки» в столице региона одним из клубов.
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