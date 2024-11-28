Reuters узнал о подготовке Байденом пакета помощи Украине на $725 млн

Администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины на $725 млн, узнал Reuters. По словам источников, США хотят предоставить Киеву в том числе противотанковые мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)