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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Reuters узнал о подготовке Байденом пакета помощи Украине на $725 млн

Администрация Байдена готовит пакет военной помощи для Украины на $725 млн, узнал Reuters. По словам источников, США хотят предоставить Киеву в том числе противотанковые мины, беспилотники, ракеты Stinger и боеприпасы для HIMARS.

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