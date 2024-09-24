Прогнозировать победителей видеоигр научились в Японии

Метод, позволяющий прогнозировать победителей соревнований по видеоиграм с точностью до 80 процентов разработали в японской компании NTT Communication Science Laboratories на основе анализа мозговых волн с использованием искусственного интеллекта, сообщает 24 сентября газета The Asahi Shimbun.