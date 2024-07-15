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Новости Омска

2 подписчика
Не называть людей братьями, не читать намаз на улице, не ходить на митинги

Не называть людей братьями, не читать намаз на улице, не ходить на митинги, не хватать женщин: в Омске мигрантам расскажут, как вести себя в России.

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