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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Куминга может оказаться в «Майами», если согласится на минимальный контракт (Сигел)

Форвард Джонатан Куминга рассмотрит вариант с « Майами », если у него не получится подписать выгодный контракт и ему придется согласиться на минимальное соглашение.

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