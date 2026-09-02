Демоны Сумеречного Мира — глава 10 Следы древних

После освобождения Торнвуда Юру, Аса и Хаос продолжают путь к побережью. Они достигают портового города Элдхейвена, где находят следы древней цивилизации, создавшей артефакты.
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