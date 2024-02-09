Более десяти раз судимый туляк сядет на девять лет за убийство по неосторожности

Государственный обвинитель прокуратуры Дубенского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя района, который ранее был судим более 10 раз за кражи, грабежи и вымогательства.
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