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Более десяти раз судимый туляк сядет на девять лет за убийство по неосторожности

Более десяти раз судимый туляк сядет на девять лет за убийство по неосторожности

Государственный обвинитель прокуратуры Дубенского района поддержал обвинение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя района, который ранее был судим более 10 раз за кражи, грабежи и вымогательства.

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