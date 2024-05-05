Русская РЭБ «слепит» всю Европу — спутниковая навигация сходит с ума

Helsingin Sanomat: Число сбоев в работе GPS над восточным флангом НАТО с начала этого года уже в три раза превысило тот же показатель за весь 2023 год От руководства стран НАТО, расположенных на берегах Балтики, в последнее время стали доноситься возмущенные крики по поводу результатов работы некоторых на редкость мощных российских станций радиоэлектронной борьбы (РЭБ).