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Батраков ответил, кто следующим уедет из РПЛ в Европу: «Топовый футболист, талантливейший, умный»

Батраков ответил, кто следующим уедет из РПЛ в Европу: «Топовый футболист, талантливейший, умный»

Полузащитник сборной России и «Галатасарая» Алексей Батраков ответил, кто из футболистов РПЛ может следующим после него уехать в европейский чемпионат.

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