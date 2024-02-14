Путин подписал закон о расширении полномочий регионов по борьбе с «наливайками»

Президент России Владимир Путин в среду, 14 февраля, подписал закон, позволяющий регионам регулировать продажу алкогольной продукции в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.
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