ПАШИНЯН ОТКАЗАЛСЯ ЕХАТЬ НА САММИТ ОДКБ В МИНСК. ЛУКАШЕНКО УЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛ

Лев Добрый Этот шакал может продать наши секреты средств ПВО и других вооружений, это тоже забывать не надо!👀👍👈

Лев Добрый А сейчас надо действовать, как пиндо-сранцы США, объявить ИМ санкции и расторгнуть все Договоры! Пусть народ Армении почувствует все блага помощи запада, особенно энергетическую помощь! Дураков надо не учить, а лечить!👀👍👈😜