МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

6 854 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Абрамова
    Незаконно получивших гражданство мигрантов нужно выслать из России вместе с семьями!Незаконно получив...
  • Борис Добрый
    Если незаконно то они не являются гражданами России и не обязаны участвовать в сво..Незаконно получив...
  • Борис Леонтьев
    Вообще-то Янукович убежать не сумел, его спас Путин, послав тех, кто сумел его вывезти. У Зели так не получится. Его ...Жена Зеленского с...

ПАШИНЯН ОТКАЗАЛСЯ ЕХАТЬ НА САММИТ ОДКБ В МИНСК. ЛУКАШЕНКО УЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛ

ПАШИНЯН ОТКАЗАЛСЯ ЕХАТЬ НА САММИТ ОДКБ В МИНСК. ЛУКАШЕНКО УЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛ

Белорусский президент прокомментировал отказ премьер-министра Армении от приезда на саммит ОДКБ. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать саммит ОДКБ в Минске.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лев Добрый
Этот шакал может продать наши секреты средств ПВО и других вооружений, это тоже забывать не надо!👀👍👈
Ответить
17 час.
Лев Добрый
А сейчас надо действовать, как пиндо-сранцы США, объявить ИМ санкции и расторгнуть все Договоры! Пусть народ Армении почувствует все блага помощи запада, особенно энергетическую помощь! Дураков надо не учить, а лечить!👀👍👈😜
Ответить
17 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Да он просто трус, боится, &quot;что его поставят в угол,&quot;
Ответить
16 час.

Картина дня

наверх