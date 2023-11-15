Белорусский президент прокомментировал отказ премьер-министра Армении от приезда на саммит ОДКБ. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался посещать саммит ОДКБ в Минске.
ПАШИНЯН ОТКАЗАЛСЯ ЕХАТЬ НА САММИТ ОДКБ В МИНСК. ЛУКАШЕНКО УЖЕ ОТРЕАГИРОВАЛ
Комментарии
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Лев Добрый
Этот шакал может продать наши секреты средств ПВО и других вооружений, это тоже забывать не надо!👀👍👈
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17 час.
Лев Добрый
А сейчас надо действовать, как пиндо-сранцы США, объявить ИМ санкции и расторгнуть все Договоры! Пусть народ Армении почувствует все блага помощи запада, особенно энергетическую помощь! Дураков надо не учить, а лечить!👀👍👈😜
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17 час.
ТР
Татьяна Рябинова
Да он просто трус, боится, "что его поставят в угол,"
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16 час.
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