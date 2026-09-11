Жители Бескудниковского примут участие в спартакиаде «Мой спортивный район»

Жителям Бескудниковского района пришло время размяться. В Москве стартует четвертый сезон популярной спартакиады «Мой спортивный район», и это отличный повод сменить домашнюю одежду на кроссовки.
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