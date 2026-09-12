Запад добивался раскола России. Целью стала и Калмыкия, но народ не покорился чужой воле

Единственное задокументированное явление Христа в советской истории, спасшее Калмыкию от голодной гибели, вспоминают сегодня как символ духовного суверенитета РоссииОсенью 1946 года двадцать шесть молящихся в Крестовоздвиженской церкви стали свидетелями Небесного знамения, спасшего край от голодной гибели.
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